En acı Anneler Günü Yediği eriğin boğazına kaçması sonucu hayatını kaybeden 14 aylık Alya bebek toprağa verildi

Zonguldak'ta 14 aylık bebek, yediği eriğin boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetti. Küçük kız, Anneler Günü'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Zonguldak merkezde SezerFeride Aslan çiftinin 14 aylık ikiz kızlarından Alya Aslan erik yemek istedi. Yediği erik boğazına kaçan küçük kız bir süre sonra çırpınmaya başladı. Nefes alamayan küçük çocuğun kalbinin durduğu öğrenildi. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Alya Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük bir tabuta konulan Alya'nın cenazesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morgundan alınarak Beycuma beldesine bağlı Hacıali köyü Merkez Mahallesi'ne getirildi. Burada öğlen namazını müteakip sosyal mesafe gözetilerek kılınan cenaze namazının ardından küçük kızın cenazesi defnedildi.

Her şeyden habersiz olanları izleyen Alya'nın ikizi Asya ise yakınları ile birlikte mezarlığın başında bekledi. Sinir krizleri geçiren anne Feride Aslan, küçük kızın defnedilmesinin ardından mezarlığa getirildi. Kızının mezarı başında bir süre feryat eden anne güçlükle ayakta durabildi. Aile ise tek tesellilerinin diğer kızları olduğunu ifade etti.

Hacıali Köyü Muhtarı Şahin Akçay gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bunlar ikizdi. Erik yerken birisinin boğazına erik kaçıyor. Hastanede vefat ediyor. İkisi de 14 aylık. Cenazeyi hastaneden aldık, defnettik. Anneler Günü'nde böyle bir acının yaşanması çok zor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.