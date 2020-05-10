Başkan Tekin Anneler gününde çiçek ve Maske dağıttı

Alaplı Belediyesi, uzun bir aradan sonra ilk kez sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşları yalnız bırakmadı. Belediye Başkanı Nuri tekin, 4 saat süreyle dışarı çıkanlara , koruyucu maske ve Anneler Günü olması münasebetiyle annelere çiçek takdim ederken, Belediye Başkanı Nuri Tekin eşi Aysel Tekin ise parklarda yürüyüşe çıkan vatandaşlara eşlik etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yüksek risk grubunda oldukları için İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda sokağa çıkma yasağı getirilen ve yaklaşık bir buçuk aydır evde bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar ilk kez bu Pazar 11.0015.00 aralığındaki 4 saatlik hava almak üzere dışarı çıktı.

Parklarda gezen vatandaşlara ziyaret

Zonguldak Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ise sokak ve parklara yürüyüşe çıkan vatandaşlara sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Alaplı Sahil Parkını gezen Tekin, hava almaya gelen 65 yaş üstü vatandaşlara sohbet etti,tedbirlerin elden bırakılmaması tavsiyesinde bulundu.

Yürüyüşe çıkanlara Belediye Başkanı Aysel Tekin de eşlik etti

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, “Bugün hem Anneler Günü, hem de 65 yaş üstü vatandaşlar korona virüsten dolayı 52 gündür evdeydi. Onların bugün 4 saatlik izinleri var. Ben de bu sokağa çıkma günlerinde onlarla birlikte olmak için Sahil Parkına gittim. Onlarla sohbet edip ‘evdeki günleriniz nasıl geçti’ diye sohbet ettim.vatandaşlarımızı gayet iyi gördüm" ifadelerini kullandı.

Anneler Günü de unutulmadı

Aynı zamanda Anneler Günü olduğunu da hatırlatan Başkan Tekin, olması “Annelerimize gül dağıtıyoruz. Anneler Günü’nü kutluyoruz, bugün onların günü. Anneler günü nedeniyle Maske ve Karanfil dağıtıyoruz. Başta kendi annem olmak üzere bütün annelerimizin de Anneler Günü’nün kutluyorum. Sokağa çıkan vatandaşlarımızı da bu kadar sabır gösterdikleri için için tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

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