Zonguldak'ta 48 saatlik kısıtlama sona erdi

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Zonguldak'ta hafta sonu gerçekleştirilen 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.



İçişleri Bakanlığınca 23 büyükşehir ve Zonguldak'taki 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması gece 00.00 itibariyle sona erdi. Hafta sonunu evde geçiren vatandaşlar kısıtlamanın kalkması ile birlikte özel araçlarıyla sokağa çıktı. Bazı vatandaşlar ATM'lerden para çekti. Kısıtlama boyunca halkın kurallara uyduğu gözlemlendi. 10 Mayıs günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıkarak 40 gün sonra özgürlüğün tadını çıkarttı.



Hafta sonu süren kısıtlama boyunca ekmek fırınları mahallelere servis yaptı. Polis ekipleri de kontrol noktaları kurarak asayişi sağladı.

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