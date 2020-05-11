Polis ekipleri fide kuyruğundaki vatandaşları uyardı

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Zonguldak'ta polis ekipleri; sosyal mesafeyi hiçe sayarak fidan kuyruğuna giren vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Köprü altında mevkisinde yaşanan görüntü ise görenleri hayrete düşürdü. Vatandaşlar fide alabilmek için sosyal mesafeyi adeta hiçe saydı. Öte yandan polis ekipleri ise vatandaşları teker teker uyararak sosyal mesafeye dikkat etmelerini söyledi.

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