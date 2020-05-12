Akdal, "Basın sektörüne profesyoneller yetiştiriyoruz"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr Öğretim Üyesi Tuğba Akdal, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Akdal, "Profesyonel insanlar yetiştirmenin çok ayrı bir öneme sahip olduğunu düşünüyor ve bu alana profesyonel çalışanlar yetiştireceğimize de inanıyoruz" şeklinde konuştu.

ZBEÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr Öğretim Üyesi Tuğba Akdal, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'ni (ZGC) ziyaret etti. Ziyarette gazetecilik, iletişim ve eğitim konuları karşılıklı olarak görüşüldü. Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık, İletişim Fakültesi'nin basın sektörü için önemine vurgu yaptı. Akbıyık, "İletişim fakültesi bizler için çok önemlidir ve çok değerli daha önce dekanımız bizi ziyaret etmişti, bugün de dekan yardımcımız Tuğba Akdal bizi ziyaret etti ve bizi çok mutlu etti bu ziyareti ile. Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti olarak ilimizi temsil ediyoruz çok sayıda meslektaşımız var. İletişim fakültesi o anlamda eğitim camiasında bizler için çok önemli ve değerli. İnşallah bundan sonraki süreçte de birlikte olacağız diye düşünüyoruz. İletişim fakültesi 4.yılını doldurdu. Fakültenin.İletişim fakültesine bundan sonraki süreçte Zonguldak gazeteciler olarak bizlerde elimizden geldiği kadar katkı ve destek vermeye devam edeceğiz. Bugünkü ziyaret için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Tuğba Akdal da, "Bizi ağırladığınız için bir teşekkür ediyoruz. Ben gazetecilik yapmış biri olarak aynı zamanda gazetecilik bölümlerinde iletişim fakültelerinde yıllardır öğretim üyeliği yapmış biri olarak haber yazmanın ve aynı zamanda haber piyasası dediğimiz ortama profesyonel insanlar yetiştirmenin çok ayrı bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla burada İnşallah sizler dış paydaşlarımızdan biri olarak güzel bu alana profesyonel çalışanlar yetiştireceğimize de inanıyoruz Bir de kabul ettiğin için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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