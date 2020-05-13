Kdz. Ereğli Belediyesi 3 su deposu inşasına başladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi belediyesi, enerji kesildiğinde suların kesilmemesi için şehrin 3 ayrı noktasına su deposu inşasına başladı.

Korona virüs salgınıyla mücadelesini sürdüren Kdz. Ereğli Belediyesi, bir yandan da şehrin ihtiyaç duyduğu yatırımları gerçekleştirmeye devam ediyor. Belediye, şehrin 3 ayrı noktasına 1 milyon TL yatırım ile 3 adet su deposu inşasına başladı.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, çalışmaları yerinde denetleyerek Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Deniz Koca’dan bilgi aldı.

“Evlerde su kesilmeyecek”

Başkan Posbıyık, çalışmalar tamamlandığında evlerde su kesintilerinin yaşanmayacağını söyledi. Yatırımlara devam ettiklerini anlatan Başkan Posbıyık şu ifadelere yer verdi:“Korona virüsle mücadelemiz sürerken bir yandan da yatırımlara devam ediyoruz. Osmantepe’ye 500 metreküp, Elmatepe İnallı’ya 100 metreküp ve Kestaneci Radar Tepe’ye 500 metreküp 3 adet su deposu yapımına başladık. 1 milyon TL’lik bir yatırım bu. Bu bölgelere hidroforlarla su ihtiyacı sağlandığı için her hangi bir elektrik kesintisinde halkımız su kesintisi yaşıyordu. Su depoları devreye alındığı zaman hidrofor sistemi iptal olacak. Su depomuzda 500 metreküp rezerv su olacağından enerji kesilse dahi halkımız su kesintisi yaşamayacak. Depolarla beraber 1500 metre terfi hattı ve 500 metre depo çıkış hattı yapılacak. Aynı zamanda bölgede içme suyu şebeke hatları tamamen yenilendi. Şimdiden Ereğli halkına hayırlı olsun.”

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