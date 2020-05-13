Kdz. Ereğli Belediyesi askıda fatura uygulaması başlattı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi belediyesi su faturalarını ödemekte güçlük çeken vatandaşlara yönelik “Askıda Faturalar için Sevgi ve Dostluk Eli” uygulaması başlattı.

Kdz. Ereğli Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere sıcak aş ve gıda kolisi desteğini sürdürürken, su faturalarını ödemekte güçlük çeken vatandaşlar için de yeni bir dayanışma uygulaması başlattı. İhtiyaç sahibi aileler ile hayırseverleri buluşturmayı hedefleyen ve “Askıda Faturalar için Sevgi ve Dostluk Eli” uygulaması hayata geçiren Kdz. Ereğli Belediyesi bu sayede ihtiyaç sahibi ailelerin, ödemede güçlük çektikleri su faturalarını askıya çıkardı.

Hayırseverler, belediyenin web adresinden ya da 323 28 40 nolu telefondan öğrenebilecekleri ihtiyaç sahibi vatandaşların su faturalarını ödeyebilecekler. Bunun için abonelerin tek dönemlik borçları ödenebileceği gibi, borcun tamamı da kapatılabilecek.

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