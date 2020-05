Gazeteciler kan verdi

Türk Kızılay Derneği Zonguldak Şube Başkanlığı ve Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti ortaklaşa kan bağışında bulundu.

TOKİ Basın Sitesi'nde yapılan kan bağışına yerel ve ulusal basında görev yapan gazeteciler ve yakınları katıldı.

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık, gazetecilerin her sene geleneksel olarak ramazan aylarında kan bağışında bulunduğunu belirterek "Gazeteciler olarak her sene kan bağışında bulunuyoruz. Kızılay' a ve kan bekleyenlere destekte bulunuyoruz. Bu sene kendi sitemiz olan TOKİ Basın Sitesi'nde kan bağışında bulunuyoruz. Diğer mahalle ve sitelere örnek olsun. Kan bağışına mahalleliyi de davet ettik. Katılım güzel oldu, herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Mehmet Günaydın da kampanyanın düzenlenmesinden dolayı memnuniyetini ifade ederek gazetecilere ve basın TOKİ site sakinlerine teşekkür ettiğini kaydetti. Mehmet Günaydın, "Bu akşam da siz değerli basın mensupları ile beraber ortaklaşa düzenlediğimiz kan bağış kampanyasındayız. Öncelikle katılımlarınız için kan bağışlarınız için kurumum ve şahsım adına sizlere teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Bu yaşanan Korona virüs salgını ve peşine genel Ramazan dolayısıyla maalesef kan stoklarımız iyice dip seviyeyi bulmuş durumda. O yüzden her zamankinden daha fazla kana ihtiyacı var. Bu konuda farkındalık oluşturmak için siz basın mensupları her zaman destek oldunuz ve bugün de kan bağışına destek oluyorsunuz. " dedi.

