45 yaşındaki işçi yük bandına sıkışıp öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

45 yaşındaki işçi yük bandına sıkışıp öldü

İHA

Zonguldak'ta 45 yaşındaki bir işçi çalıştığı iş yerinde yük bandına sıkışarak yaşamını yitirdi.

45 yaşındaki işçi yük bandına sıkışıp öldü

Zonguldak'ta 45 yaşındaki bir işçi çalıştığı iş yerinde yük bandına sıkışarak yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre olay, Kozlu ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki bir hazır beton firmasında yaşandı. İş yerinde yük bandına sıkışan 45 yaşındaki Mevlüt Kanbak isimli işçi, meydana gelen iş kazasında hayatını kaybetti.
İşçinin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gazeteciler kan verdi
YEREL HABERLER Gazeteciler kan verdi
Kdz. Ereğli Belediyesi askıda fatura uygulaması başlattı
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Belediyesi askıda fatura uygulaması ...
Zonguldak'da çocuklar güzel havada parklara koştu
YEREL HABERLER Zonguldak'da çocuklar güzel havada parklara koştu
Korona virüsü yendi, 'plazma' bağışçısı oldu
YEREL HABERLER Korona virüsü yendi, 'plazma' bağışçısı oldu
Sosyal medyada taciz kavgası kanlı bitti
YEREL HABERLER Sosyal medyada taciz kavgası kanlı bitti
Zonguldak'ta minikler parklara akın etti
YEREL HABERLER Zonguldak'ta minikler parklara akın etti
Kdz. Ereğli Belediyesi 3 su deposu inşasına başladı
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Belediyesi 3 su deposu inşasına başladı
2 araçtan dumanlar çıktı, sürücüler korku dolu anlar yaşadı
YEREL HABERLER 2 araçtan dumanlar çıktı, sürücüler korku dolu anlar ...
600 aileye gıda yardımında bulundular
YEREL HABERLER 600 aileye gıda yardımında bulundular
İzmit Belediyesinden öğrencilere, psikolojik destek hattı
YEREL HABERLER İzmit Belediyesinden öğrencilere, psikolojik destek ...
'Çocukların yabancı cisim yutmalarında erken müdahale hayati önem taşıyor'
YEREL HABERLER 'Çocukların yabancı cisim yutmalarında erken müdahale ...
Esrarengiz sesin kaynağı baykuş çıktı
YEREL HABERLER Esrarengiz sesin kaynağı baykuş çıktı
Alaplı Kaymakamlığı maske dağıttı
YEREL HABERLER Alaplı Kaymakamlığı maske dağıttı
Motosikletten düşen sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Motosikletten düşen sürücü yaralandı
Akdal, "Basın sektörüne profesyoneller yetiştiriyoruz"
YEREL HABERLER Akdal, "Basın sektörüne profesyoneller ...
Rektör Çufalı'dan Engelliler Haftası mesajı
YEREL HABERLER Rektör Çufalı'dan Engelliler Haftası mesajı
Özdolap; hemşireler gününü kutladı
YEREL HABERLER Özdolap; hemşireler gününü kutladı
Pazara inen çilek 1 saatte tükendi Kdz. Ereğli’de yerli çilek ilk meyvesini verdi
YEREL HABERLER Pazara inen çilek 1 saatte tükendi Kdz. Ereğli’de ...
Zonguldak'ta 128 okulda LGS sınavı yapılacak
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 128 okulda LGS sınavı yapılacak
Seyir halindeyken bezle aracını sildi Sosyal medyadaki görüntüler üzerine polis harekete geçti Ehliyetine el konulan genç, videoların 6 yıl öncesine ait olduğunu iddia etti
YEREL HABERLER Seyir halindeyken bezle aracını sildi Sosyal ...
Zonguldak'ta korona virüsle mücadelede ilk kez vaka ve vefat yaşanmadı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta korona virüsle mücadelede ilk kez vaka ...
Parklar ve oyun grupları çocuklar için dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Parklar ve oyun grupları çocuklar için dezenfekte ...
Zonguldak'ta 3 kattan düşen çocuk hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 3 kattan düşen çocuk hastaneye ...
Zonguldak Valisi Bektaş: İlk defa vefat ve vaka yaşanmadı
YEREL HABERLER Zonguldak Valisi Bektaş: İlk defa vefat ve vaka ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X