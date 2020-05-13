Zonguldak'ta, yük bandına sıkışan işçi öldü

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Gürkay GÜNDOĞAN/KOZLU (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, beton üretimi yapılan tesiste yük bandına sıkışan işçi Mevlüt Kanbak (45), hayatını kaybetti.<br>Olay, saat 11.30 sıralarında, Fatih Mahallesi'ndeki beton üretimi yapılan tesiste meydana geldi. İşçilerden Mevlüt Kanbak, yük bandında sıkışması sonucu ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Mevlüt Kanbak, kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN<br>2020-05-13 14:24:49<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.