Kömür yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

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ZonguldakEreğli arası karayolunun virajı alamayan kömür yüklü kamyon devrildi, kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Zonguldak’tan aldığı döküm kumunu İstanbul’a götürmek üzere yola çıkan Murat Y. idaresindeki 42 U 2200 plakalı kamyon, Soğanlı rampalarından iniş yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü Murat Yavuz için diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekiplerinin de geldiği olay yerinde kamyonun kupasından çıkarılan sürücü ambulansa alındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü daha sonra ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesi bulunmazken, tedavisinin devam ettiği öğrenildi. İtfaiye ve trafik ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, trafik bir süre tek şeritten verildi. Savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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