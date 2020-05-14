Baca temizlerken evi yakıyordu

<br>Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde, Tuğrul Uçar´ın evin bacasını temizlemek için yaktığı ateş çatıyı tutuşturdu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.<br>Yangın, saat 20.00 sıralarında Ormanlı Beldesi Sarıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Tuğrul Uçar, kendisine ait 2 katlı evin baca temizliği için ateş yaktı. Uçar, ardından iftarını açmak için evine gitti. Mahalleli, kısa süre sonra çatıdan yükselen dumanı görerek Uçar´a haber verdi. Eşi ve çocuğunu dışarı çıkaran Uçar, yangına müdahale etmeye çalıştı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Evin çatısının tamamen alev aldığı yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE<br>2020-05-13 23:17:35<br>
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