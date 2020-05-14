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Baca temizlerken evi yakıyordu

DHA

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde, Tuğrul Uçar´ın evin bacasını temizlemek için yaktığı ateş çatıyı tutuşturdu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, saat 20.00 sıralarında Ormanlı Beldesi Sarıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Tuğrul Uçar, kendisine ait 2 katlı evin baca temizliği için ateş yaktı. Uçar, ardından iftarını açmak için evine gitti. Mahalleli, kısa süre sonra çatıdan yükselen dumanı görerek Uçar´a haber verdi. Eşi ve çocuğunu dışarı çıkaran Uçar, yangına müdahale etmeye çalıştı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye...

Baca temizlerken evi yakıyordu

<br>Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde, Tuğrul Uçar´ın evin bacasını temizlemek için yaktığı ateş çatıyı tutuşturdu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.<br>Yangın, saat 20.00 sıralarında Ormanlı Beldesi Sarıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Tuğrul Uçar, kendisine ait 2 katlı evin baca temizliği için ateş yaktı. Uçar, ardından iftarını açmak için evine gitti. Mahalleli, kısa süre sonra çatıdan yükselen dumanı görerek Uçar´a haber verdi. Eşi ve çocuğunu dışarı çıkaran Uçar, yangına müdahale etmeye çalıştı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Evin çatısının tamamen alev aldığı yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE<br>2020-05-13 23:17:35<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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