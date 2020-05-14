Zonguldak'ta 3 yeni vaka tespit edildi

<br>Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)ZONGULDAK Valisi Erdoğan Bektaş´ın, 11 Mayıs günü ilk defa yeni vaka ve vefat görülmediğini açıkladığı kentte, son 3 günde 3 yeni vaka tespit edildi.<br>Büyükşehirler ile birlikte seyahat kısıtlaması ve sokağa çıkma yasağı uygulanan Zonguldak'ta, ilk defa 11 Mayıs günü, yeni vaka ve vefat görülmedi. Bu gelişmenin Vali Erdoğan Bektaş tarafından açıklanmasından sonra ise 3 yeni vaka tespit edildi. Kentte 750 olan vakaya sayısı 3 günde 3 kişi artarak 753'e yükseldi.<br>İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, son 3 günde koronavirüse bağlı ölüm yaşanmadığını bildirdi.<br>Kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa´da ise zaman zaman yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Polis ekipleri, acil işi olmayanları evlerinden çıkmamaları yönünde uyarmaya devam ediyor.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN<br>2020-05-14 17:00:52<br>
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