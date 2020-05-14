Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde, yiyecek bulmakta zorlandığı düşünülen yavru domuzlar, mahalleye indi.<br>Ereğli'nin Korubaşı Mahallesi'nde yaşayanlar, sürü halinde gezen yavru domuzları fark etti. Yiyecek aradığı ya da yönünü şaşırdığı düşünülen domuzlar, bir süre mahalledeki yolda yürüdü. Araçlarıyla domuzları takip edenler ise cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti. Domuzlar, bir süre sonra dağlık alana girerek, gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE<br>2020-05-14 17:20:42<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.