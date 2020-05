Kızılay berber ve kuaför salonlarına maske dağıttı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kızılay Derneği Şubesi tarafından 11 Mayıs itibari ile hizmete açılan berber ve kuaför salonlarına maske, eldiven ve dezenfektan dağıtımı yapıldı.

Kızılay Derneği Ereğli Şubesi, yaklaşık 55 günlük aradan sonra 11 Mayıs Pazartesi tarihi itibari ile yeniden dükkanlarını açan berber ve kuaförleri unutmadı. Kdz. Ereğli Kızılay Derneği Şube Başkanı Yaşar Ciğer, beraberinde yönetim kurulu ve şube gönüllü üyeleri ile birlikte berber ve kuaförleri ziyaret ederek maske, eldiven ve dezenfektan desteğinde bulundu. Başkan Yaşar Ciğer yaptığı açıklamalarda “Bu zor günlerde her zaman halkımızın ve esnafımızın yanındayız. Bugünde yeniden dükkân açan berber ve kuaför sahibi arkadaşlarımızı ziyaret ederek hem kendileri hem de müşterileri için çok dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulunduk. Kendilerine maske, eldiven ve dezenfektan desteği verdik” dedi.

Kızılay Ereğli Şubesi tarafından yapılan bu destek ile ilgili olarak açıklamada yapan Ereğli Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Murat Cebesoy’da Kızılay Şubesine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Cebesoy açıklamasında “Türk Kızılay'ı ile çalışmanın her zaman gerekli olduğunu ve Kızılay'ın her zaman yanında olduklarını” şeklinde konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.