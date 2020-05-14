İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

İHA

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Köseler Mahallesi 2. Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Furkan B. idaresindeki 67 SK 031 plakalı otomobil karşı yönden gelen Tayfun G. idaresindeki 67 LP 556 Plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerden Furkan B. ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan R. S. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan 112 sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken hastanedeki tedavileri sürüyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızılay berber ve kuaför salonlarına maske dağıttı
YEREL HABERLER Kızılay berber ve kuaför salonlarına maske dağıttı
Alemdar Gemisi’nde voleybol gösterisi
YEREL HABERLER Alemdar Gemisi’nde voleybol gösterisi
Koronavirüs Gümeli beldesinde görüldü
YEREL HABERLER Koronavirüs Gümeli beldesinde görüldü
Belediye Meclis üyesi kaza geçirdi
YEREL HABERLER Belediye Meclis üyesi kaza geçirdi
Kazada yaralanan 2 kişiye 3 bin 150'şer TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Kazada yaralanan 2 kişiye 3 bin 150'şer TL ceza ...
Eren Enerji, Ramazan Ayı'nda yüz güldürdü
YEREL HABERLER Eren Enerji, Ramazan Ayı'nda yüz güldürdü
Yavru domuzlar, mahalleye indi
YEREL HABERLER Yavru domuzlar, mahalleye indi
Zonguldak'ta 3 yeni vaka tespit edildi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 3 yeni vaka tespit edildi
İşçi ve memurlara banka promosyonu ödenecek
YEREL HABERLER İşçi ve memurlara banka promosyonu ödenecek
Zonguldak'ta sahil düzenlemesi projesi için 13 iş yerinin tahliye işlemi başladı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta sahil düzenlemesi projesi için 13 iş ...
Zonguldak'ta 3 günde 3 yeni vak'a
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 3 günde 3 yeni vak'a
Zonguldak'ta 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü kutlandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü ...
Valilikten yazlık kıyafeti uygulaması açıklaması
YEREL HABERLER Valilikten yazlık kıyafeti uygulaması açıklaması
Bakan Karaismailoğlu, Filyos Liman inşaatını inceleyecek
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Filyos Liman inşaatını ...
Zonguldak'ta sis etkili oldu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta sis etkili oldu
Baca temizlerken evi yakıyordu
YEREL HABERLER Baca temizlerken evi yakıyordu
14 yaş ve altı çocuklar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı
YEREL HABERLER 14 yaş ve altı çocuklar uzun bir aradan sonra sokağa ...
Kızılay sokağa çıkan çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER Kızılay sokağa çıkan çocukları sevindirdi
Dereye düşen şahsı AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Dereye düşen şahsı AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı
Kömür yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kömür yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Futbolculara pandemi harçlığı
YEREL HABERLER Futbolculara pandemi harçlığı
Zonguldak'ta kumar operasyonu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kumar operasyonu
Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Kumarhaneye çevrilen eve polis baskını
YEREL HABERLER Kumarhaneye çevrilen eve polis baskını

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X