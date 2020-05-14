Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk vaka tespit edildi

<br>Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı 2 bin nüfuslu Gümeli beldesinde, ilk kez koronavirüs vakası tespit edildi.<br>Alaplı ilçesine bağlı 2 bin nüfuslu Gümeli beldesinde ilk vaka bugün tespit edildi. Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi, hastanede tedaviye alındı. İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekibinin yaptığı çalışmanın ardından hastanın 7 kişiyle temas ettiği tespit edildi. Kişilerin yaşadığı 4 ev için karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı. Evlerde yaşayan kişilere test yapıldığı, sonuçların beklendiği öğrenildi. 7 kişiye, 14 gün boyunca evden çıkmamaları ve herhangi bir sağlık sorunu durumunda 112 Acil Servis'i aramaları bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Alaplı Cem SÜRMENELİ<br>2020-05-14 23:40:18<br>
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