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Bakan Karaismailoğlu: Filyos Limanı'nı yıl sonu hizmete alacağız

DHA

Gürkay GÜNDOĞANCüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zonguldak'ta yapılacak Filyos Endüstri Bölgesi proje alanı ile yapımı devam eden liman inşaatını inceledi. Sultan 2. Abdülhamit'ten bu yana Türkiye'nin hayali olan Filyos Limanı projesi inşaatının yüzde 67'sinin tamamlandığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Projemizi bu yıl sonunda bitirip, hizmete almayı hedefliyoruz. Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun ihracat merkezi haline gelecektir" dedi. Bakan Adil Karaismailoğlu, öğle saatlerinde Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde bulunan...

Bakan Karaismailoğlu: Filyos Limanı'nı yıl sonu hizmete alacağız

<br>Gürkay GÜNDOĞANCüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zonguldak'ta yapılacak Filyos Endüstri Bölgesi proje alanı ile yapımı devam eden liman inşaatını inceledi. Sultan 2. Abdülhamit'ten bu yana Türkiye'nin hayali olan Filyos Limanı projesi inşaatının yüzde 67'sinin tamamlandığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Projemizi bu yıl sonunda bitirip, hizmete almayı hedefliyoruz. Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun ihracat merkezi haline gelecektir" dedi.<br>Bakan Adil Karaismailoğlu, öğle saatlerinde Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde bulunan Filyos Endüstri Bölgesi'ne geldi. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ile AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu'nun karşıladığı Bakan Karaismailoğlu, Filyos Endüstri Bölgesi projesi ile liman inşaatıyla ilgili yetkililerden brifing aldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Bakan Karaismailoğlu, endüstri bölgesi içinde bulunan çelik boru kazık fabrikasını inceledi. Ardından tekneyle denizden Filyos Endüstri Bölgesi'ni gezdi.<br>Teknede açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin ulaştırma faaliyetleri açısından kendilerini gururlandıran benzersiz bir rekabet gücüne sahip olduğunu söyledi. Yurdun dört bir yanında devam eden projelerle mutlu bir ulaşım sistemi oluşturduklarını anlatan Bakan Adil Karaismailoğlu, "Anadolu, Kafkasya, Orta Asya ve hatta Çin'in batısına kadar olan bölge hem taşımacılık hem ticaret hem turizm bakımından çok daha önemli hale gelecektir. Bu nedenle biz Türkiye'yi en kısa sürede Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz ülkeleri arasında ulaşımın her modunda, uluslararası bir koridora çevirmeye çalışıyoruz. Onun için Lojistik Master Planı çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.<br>'TRANSİT GEÇİŞDEN 2023 YILINDA 5 MİLYAR DOLAR GELİR BEKLİYORUZ'<br>Bakan Karaismailoğlu, küresel lojistik maliyetlerinin düşürülmesi, ticaretin geliştirilmesi ve rekabet gücünün arttırılması için her alanda çok yönlü yatırımlar yaptıklarını anlatarak, şöyle konuştu:<br>"Türkiye olarak 2023 yılında 228 milyar, 2053 yılında ise 987 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca ulaştırma yatırımları sayesinde ülkemiz üzerinden gerçekleştirilen transit geçişten 2023 yılında 5 milyar dolar, 2053 yılında ise 214 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Bugüne kadar yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz ulaştırma yatırımlarıyla bu hedefleri yakalayacağımıza inanıyorum.  Bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz Marmaray, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Samsun-Sivas Tren Hattı, yüksek hızlı tren hatları ve kurulan lojistik merkezlerimiz gibi, nice projeyle Çin'den Avrupa'ya hareket eden transit yükü ülkemiz üzerinden çekmeye başladık. Özellikle 30 Ekim 2017 tarihinde faaliyete başlayan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinde, orta vadede 3,2 milyon ton, uzun vadede 6,5 milyon ton yük taşıması hedefledik. Hatta Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nda şimdiden kapasite arttırımına gittik. Yani hedeflerimizi şimdiden yakalamaya başladık."<br>'FİLYOS LİMANI'NIN YÜZDE 67'Sİ TAMAMLANDI'<br>Filyos Limanı'nın  başta Zonguldak olmak üzere Türkiye'nin, uluslararası ulaşım koridorları üzerinde önemini arttıracağını ifade eden Karaismailoğlu, "Sadece Zonguldak'ın değil, başta Karabük ve Bartın olmak üzere tüm Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun ihracat merkezi haline gelecektir. Ayrıca Rusya, Balkanlar ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacak ve tüm bölgenin yükünü Karadeniz üzerinden Rusya´ya, Balkanlar'a, İskandinav ülkelerine taşıyacaktır. Filyos Limanı´nın şu anda proje genelinde ilerleme oranımız yüzde 67. Projemizi bu yıl sonunda bitirip hizmete almayı hedefliyoruz. Ana mendireği 2 bin 450 metre, en derin yeri 19 metre, rıhtım uzunluğu ise 3 bin metre olacaktır. Elbette sadece limanı yapmakla iş bitmiyor. Bu limanın bağlantı yollarını da en iyi şekilde tesis etmeniz gerekiyor. Bu noktada da limanımızın karayolu ve demiryolu bağlantısı etüt proje fizibilite çalışmalarını tamamladık. En kısa zamanda ihalesini gerçekleştirip inşasına başlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.<br>'TÜRKİYE'NİN LOJİSTİK ÜSSÜ OLACAK'<br>Bakan Karaismailoğlu, Filyos Limanı'nın faaliyete geçmesiyle lojistik üs konumuna geleceğini söyledi. Filyos Limanı'na çok önem verdiklerini anlatan Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:<br>"Ülkemizin jeopolitik konumundan maksimum faydalanmak amacıyla uygulamaya koyduğumuz Lojistik Master Planı'mız çerçevesinde en büyük lojistik üslerinden biri Filyos Limanı olacak. Bölgenin kalkınması adına adeta bir lokomotif olacağına inanıyoruz. Ne mutlu bize ki, böyle güzel, böyle verimli bir vatana sahibiz. Ancak bir vatana sahip olmak kadar o vatanı hak etmek de önemlidir. Vatanı hak etmek çok çalışmakla, toprağını, denizini, insanını ihya etmekle olur. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yaptığımız işlere, işte bu anlayışla, bu duyguyla sarılıyoruz. Burada gördüğüm tüm güzel insanlar, değerli yöneticiler, mühendis ve işçi kardeşlerim siz de verdiğiniz emekle bu vatana karşı büyük bir sorumluluk yerine getiriyorsunuz. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Sultan Abdülhamit döneminden beri ülkemizin hayali olan Filyos Limanı Projesi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın talimatlarıyla hayat buldu. Bu projeyle yakından ilgilenerek, bir an önce devreye alınması konusunda her zaman destek verdi. Desteklerinden dolayı kendilerine şükran borçluyuz. Biz de daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak gece gündüz çalışıyoruz."DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN<br>2020-05-15 16:38:16<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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Bakan müjdeyi verdi, rüya proje yıl sonu hayata geçiyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Sultan Abdülhamid döneminden beri ülkemizin hayali olan Filyos Limanı projesi Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hayat buldu" "Filyos Limanı'nda şu anda proje ilerleme oranımız yüzde 67" "Ana mendireği 2 bin 450 metre en derin yeri 19 metre rıhtımın uzunluğu ise 3000 metre olacaktır"
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