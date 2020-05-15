Denize giren 8 gence para cezası

<br>Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, sokağa çıkma izninde serinlemek için denize giren 8 gence, 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.<br>Zonguldak´ta bugün sokağa çıkabilen 1520 yaş arası gençlerden bazıları sahile gitti. Merkeze bağlı Karakum sahilinde denize giren gençlere polis müdahale etti. Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında denize girmenin yasak olduğu dönemde kuralı ihlal eden 8 gence para cezası uygulandı. Yasak olduğunu bilmediklerini ifade eden gençler, "Sınav stresi yaşıyoruz. Stresi atmak için denize girdik. Denize girmenin yasak olduğunu bilmiyorduk" dedi. 8 gence, İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN<br>2020-05-15 17:10:31<br>

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