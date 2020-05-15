Sıcak havanın keyfini denize girerek çıkardılar

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Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının 35 dereceyi göstermesi üzerine vatandaşlar kendilerini denize attı.

Zonguldak'ta termometrelerin 35 dereceyi göstermesiyle birlikte bazı vatandaşlar 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kendilerini denize attı. Vatandaşlar sıcak havanın keyfini denizde yüzerek ve güneşlenerek geçirdi. Öte yandan vatandaşların sosyal mesafe kuralına dikkat ettiği görüldü.

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