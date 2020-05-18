Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Çaylıoğlu orman dışı satış deposu kapasite artırım çalışmaları sürüyor.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Müdürü Zekeriya Beyazlı, Kdz. Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü Çaylıoğlu Orman İşletme Şefliği Çaylıoğlu deposunu ziyaret etti. Bölge Müdürü ziyaretinde Kdz. Ereğli Orman İşletme Müdürü Temel Nadir, Çaylıoğlu Orman İşletme Şefi Arif Kolaç, Kızlarderesi Orman işletme Şefi Mustafa Kılıçarslan hazır bulundu.

Çaylıoğlu Deposunda 2019 ve 2020 yıllında yapılan saha düzenleme ve kapasite artırımı çalışmalarını yerinde inceledi. Son depolar için yapılacak ihata, depo dahili yol yatırımları hakkında görüşülerek öncelikler belirlendi. Depo sayılarını azaltarak gelirgider farkını arttırmak, günümüz koşullarına daha uygun ve denetim kolaylığı sağlamak, her mevsim ulaşılabilir koşulları oluşturarak müşteri memnuniyetini arttırmak gayesi ile iki yıldır başlatılan çalışmalardan biri daha sonuçlanmak üzere olduğunun memnuniyeti duyuldu. Uygulamalar sonucu orta vadede bölge müdürlüğü bazında 33 orman dışı satış deposu 20’nin altına indirilecek.

Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı çalışmalarında azami gayret gösteren İşletme Müdürü Temel Nadir ve ekibini tebrik ederek, üretimde standardizasyon ve piyasa koşullarının çok iyi takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak, başarılarının devamını diledi.

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