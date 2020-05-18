Arazi kavgasında kan aktı: 2 yaralı

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Zonguldak'ta arazi kavgasında çıkan tartışmada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Devrek ilçesine bağlı Yağmurca köyünde yaşandı. İddiaya göre Murat G. ile yakın akrabaları Mustafa G. ve Yakup G. arasında hayvan otlattıkları sırada arazi kavgası yaşandı.

Büyüyen kavgada Murat G., elindeki bıçakla Mustafa G. ve Yakup G.'yi bıçaklayarak yaraladı. Olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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