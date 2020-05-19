19 Mayıs Covid-19 salgını nedeniyle sade bir törenle kutlandı

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, korona virüs salgını dolayısıyla sade bir törenle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılında Covid19 salgını nedeniyle çelenk koyma törenine belirli sayıda kişi katıldı. Kaymakamlık binası önünde yapılan törende sosyal mesafeye uyularak saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıt'ına çelenk sunulduktan sonra tören sona erdi.

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