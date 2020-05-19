Zonguldak'ta sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlaması

Bu fotoğraftaki ünlüleri tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, sosyal mesafe kurallarına uyularak kutlandı. <br>Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Sosyal mesafe kuralları uygulanarak düzenlenen törende, Atatürk anıtına çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Vali Erdoğan Bektaş pandemi sürecinde daraltılmış bir bayram kutlaması yaptıklarını belirterek, gençlerin bayramını kutladı. <br> DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Aytaç ÖZTÜRK<br>2020-05-19 12:54:04<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.