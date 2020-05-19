Konserveden zehirlenen aileden acı haber Zühriye Yıldız, yaşam savaşını kazandı. Eşi ise 170 günlük mücadelesini kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Konserveden zehirlenen aileden acı haber Zühriye Yıldız, yaşam savaşını kazandı. Eşi ise 170 günlük mücadelesini kaybetti

İHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 55 yaşındaki Ramazan ve 54 yaşındaki eşi Zühriye Yıldız, evde yedikleri turşu ve pekmezin ardından rahatsızlandı. Konservedeki 'Clostridium botulinum' bakterisinden şüphelenilmesi üzerine yapılan testlerde bakteriye rastlanmadı. Ailenin 170 günlük yaşam mücadelesinde 55 yaşındaki Ramazan Yıldız yaşamını yitirdi. Eşi Zühriye Yıldız ise tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Konserveden zehirlenen aileden acı haber Zühriye Yıldız, yaşam savaşını kazandı. Eşi ise 170 günlük mücadelesini kaybetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 55 yaşındaki Ramazan ve 54 yaşındaki eşi Zühriye Yıldız, evde yedikleri turşu ve pekmezin ardından rahatsızlandı. Konservedeki 'Clostridium botulinum' bakterisinden şüphelenilmesi üzerine yapılan testlerde bakteriye rastlanmadı. Ailenin 170 günlük yaşam mücadelesinde 55 yaşındaki Ramazan Yıldız yaşamını yitirdi. Eşi Zühriye Yıldız ise tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.
Edinilen bilgiye göre olay 28 Kasım 2019 günü Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyünde yaşandı. Ramazan (55) ve Zühriye Yıldız (54) çifti evde yedikleri turşu ve pekmezin ardından rahatsızlandı. Çift önce ilçedeki sağlık kuruluşuna başvurdu. Ardından BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Burada tetkikleri yapılan çift yoğun bakıma alındı. Yedikleri konserveden zehirlendikleri tahmin edilen ve hastalıklarına sebep olduğu düşünülen ölümcül gıda zehirlenmesi olan 'Botulizm' nedeniyle hayati tehlikeleri süren çiftin yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor. 170 günlük tedavi süreci yaşayan çiftten Ramazan Yıldız geçen Nisan ayında yaşamını yitirdi. Bilinçleri kapalı şekilde solunum cihazına bağlı yaşayan çiftten Zühriye Yıldız ise tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Sosyal mesafe kurallarına göre gerçekleştirilen cenaze namazında Ramazan Yıldız son yolculuğuna uğurlandı.
Çiftin evdeki yiyeceklerinden alınan numunelerinin sonucunda 'clostridium botulinum' bakterisine rastlanılmamıştı. İl Sağlık Müdürü Dr. Ertuğrul Güner, "Ama bu olmadığı anlamına gelmez. Çünkü toksin gıdada belirli bir noktadadır onun yemişlerdir, alttaki temiz yer kalmıştır. Burada bir sonuç çıkmaması 'clostridium botulinum' olmadığı anlamına gelmez. Burada önemli olan klinik bulgu dediğimiz hastaların bulguları” şeklinde konuşmuştu.
Ramazan Yıldız'ın mezarı başında dua eden Kayıkçılar Köyü Muhtarı Mehmet Durguncu ise "Aile bizim nüfusumuza kayıtlı, köyümüzde ikamet eden iyi bir aile. Başlarına görülmemiş böyle bir kaza geldi. Nedenide şu ana kadar belli olmadı. Maalesef Ramazan Yıldız vefat etti. Eşi şu anda evde. Kendi sağlık durumu iyiye gidiyor. İnşallah iyi olur diyoruz. Aile çok iyi bir aile. Cenazeyi 20 gün oldu defnedeli. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında tedbirler alınarak defnedildi. Aile zaten kalabalık gelmedi. Bir sıkıntımız olmadı defnederken. Allah rahmet eylesin" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak'ta sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlaması
YEREL HABERLER Zonguldak'ta sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlaması
19 Mayıs kutlamaları Devrek’te sade bir törenle kutlandı
YEREL HABERLER 19 Mayıs kutlamaları Devrek’te sade bir törenle ...
19 Mayıs Covid-19 salgını nedeniyle sade bir törenle kutlandı
YEREL HABERLER 19 Mayıs Covid-19 salgını nedeniyle sade bir törenle ...
Zonguldak'ta 19 Mayıs Bayramı törenle kutlandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 19 Mayıs Bayramı törenle kutlandı
Konserveden zehirlendiği düşünülen çiftten koca öldü, eşi hayata tutundu
YEREL HABERLER Konserveden zehirlendiği düşünülen çiftten koca öldü, ...
Ormanlı Belediyesi altyapı çalışmalarına hız kazandırdı
YEREL HABERLER Ormanlı Belediyesi altyapı çalışmalarına hız ...
Define arayan 3 kişiye suçüstü
YEREL HABERLER Define arayan 3 kişiye suçüstü
Define arayan 3 kişiye suçüstü
YEREL HABERLER Define arayan 3 kişiye suçüstü
Arazi kavgasında kan aktı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Arazi kavgasında kan aktı: 2 yaralı
Alaplı Belediyesi çalışmaları devam ettiriyor
YEREL HABERLER Alaplı Belediyesi çalışmaları devam ettiriyor
Zonguldak'ta kısmi kısıtlama sürüyor
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kısmi kısıtlama sürüyor
Devrek İlçe Stadyumunda Atatürk posteri ve Türk bayrağı asıldı
YEREL HABERLER Devrek İlçe Stadyumunda Atatürk posteri ve Türk ...
Zonguldak'ta öğretmenlerden 19 Mayıs bestesi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta öğretmenlerden 19 Mayıs bestesi
Vali Bektaş'tan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Vali Bektaş'tan 19 Mayıs mesajı
Çufalı'dan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Çufalı'dan 19 Mayıs mesajı
Zonguldak'ta yapı ruhsatı verilen daire sayısı 222 oldu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta yapı ruhsatı verilen daire sayısı 222 ...
GMİS Yönetim Kurulu, “19 Mayıs kutlu olsun”
YEREL HABERLER GMİS Yönetim Kurulu, “19 Mayıs kutlu olsun”
Çaylıoğlu orman dışı satış deposu kapasite artırım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Çaylıoğlu orman dışı satış deposu kapasite artırım ...
Bahçede yakılan otlar ifaiyeyi harekete geçirdi
YEREL HABERLER Bahçede yakılan otlar ifaiyeyi harekete geçirdi
Kızılay 65 yaş üstü vatandaşlara 1500 adet çiçek dağıttı
YEREL HABERLER Kızılay 65 yaş üstü vatandaşlara 1500 adet çiçek ...
Devrek'te 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ikinci kez sokaklara akın ettiler
YEREL HABERLER Devrek'te 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ikinci kez ...
Sokağa çıkan yaşlılardan sıcağa karşı şemsiyeli önlem
YEREL HABERLER Sokağa çıkan yaşlılardan sıcağa karşı şemsiyeli önlem
Grizu patlamasında ölen 30 madenci anıldı GMİS Yönetim Kurulu: "17 Mayıs 2010 Karadon maden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
YEREL HABERLER Grizu patlamasında ölen 30 madenci anıldı GMİS ...
Yüzüğü parmağına sıkışan kadının imdadına AFAD yetişti
YEREL HABERLER Yüzüğü parmağına sıkışan kadının imdadına AFAD ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X