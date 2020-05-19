Zonguldak'ta sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlaması (2)

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<br>MAHALLELERDE MARŞLAR ÇALINDI<br>Zonguldak Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 19 mahallede araçlardan marşlar çalındı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayanlar, evlerinin pencere ve balkonlarından çalan marşlara eşlik etti. Türk bayrakları ile pencere ve balkonlara çıkan vatandaşlar bayram coşkusunu yaşadı.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN<br>2020-05-19 16:24:17<br>

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