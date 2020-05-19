Zonguldak'ta sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlaması (3)

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<br>SAAT 19.19'DA HALK BALKONLARA ÇIKTI<br>19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saat 19.19 itibariyle vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkarak hep birlikte saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu. Ellerindeki Türk bayraklarıyla bayramı kutlayan vatandaşlar, Zonguldak Belediyesi hoparlöründen çalan İzmir Marşı'na hep bir ağızdan eşlik etti.<br>TCG KILIÇ HÜCUMBOTU'NDA 19 MAYIS COŞKUSU<br>Öte yandan Zonguldak´ın Ereğli ilçesindeki Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı´nda demirli bulunan TCG Kılıç Hücumbotu'nda da 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19.19'da İstiklal Marşı okundu.Gürkay GÜNDOĞANAytaç ÖZTÜRKSinan KABATEPE/ZONGULDAK, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞANAytaç ÖZTÜRK-Sinan KABATEPE<br>2020-05-19 20:31:25<br>

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