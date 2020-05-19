KYK yurdunda ışıklarla 1919 yazdılar

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Nesibe Hatun Kız Yurdu'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Spor Bayramı nedeniyle ışıklarla 1919 yazıldı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde Nesibe Hatun Kız Yurdu'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında saat 19.19'da ışıklar ile 1919 yazıldı. Yapılan bu görsel şölen vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

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