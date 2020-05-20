Zonguldak'ta sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlaması (4)

<br>MEŞALELER SİTEYİ AYDINLATTI<br>Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki sitede yaşayanlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Saat 21.00'da hep birlikte evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu. Ardından ellerindeki meşaleleri yakan vatandaşlar, çalan marşlar eşliğinde bayramı coşkuyla kutladı.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN<br>2020-05-19 23:32:02<br>
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