Zonguldaklı çift, sağlıkçılar için 6 bin maske üretti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Zonguldaklı çift, sağlıkçılar için 6 bin maske üretti

DHA

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde Canan (58) ve Orhan Çemberci (72) çifti, 2 aydır sağlıkçılar için cerrahi maske üretiyor. Çemberci çiftinin bugüne kadar diktikleri 6 bin maske, üniversite hastanesinde çalışan sağlık çalışanlarına gönderildi. Kilimli'nin Merkez Mahallesi'nde oturan 4 çocuk ve 5 torun sahibi Canan Çemberci, sağlık personeli için cerrahi maske üretmek istediklerini okuduğu dönemde adı Kız Meslek Lisesi olan yıllar önce mezun olduğu Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bildirdi. Sağlık personeli için okullarında cerrahi maske üretimi yapan...

Zonguldaklı çift, sağlıkçılar için 6 bin maske üretti

<br>Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde Canan (58) ve Orhan Çemberci (72) çifti, 2 aydır sağlıkçılar için cerrahi maske üretiyor. Çemberci çiftinin bugüne kadar diktikleri 6 bin maske, üniversite hastanesinde çalışan sağlık çalışanlarına gönderildi.<br>Kilimli'nin Merkez Mahallesi'nde oturan 4 çocuk ve 5 torun sahibi Canan Çemberci, sağlık personeli için cerrahi maske üretmek istediklerini okuduğu dönemde adı Kız Meslek Lisesi olan yıllar önce mezun olduğu Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bildirdi. Sağlık personeli için okullarında cerrahi maske üretimi yapan Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin müdür yardımcısı Ergin Erenuluğ, çiftin talebini kabul etti. Canan Çemberci, eşi Orhan Çemberci'nin de yardımıyla okulun gönderdiği malzemelerle cerrahi maske üretimine başladı. Çemberci çifti, 2 ayda 6 bin maske üretti. Üretilen maskeler okul idarecilerince evden alındıktan sonra Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne gönderiliyor. Hastanede sterilize edilen maskeler, ardından sağlık personeline dağıtılıyor.<br>'SEVEREK DİKİYORUZ' <br>Canan Çemberci, mezun olduğu okulla birlikte yıllar sonra sağlık personeli için maske üretmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Eşiyle birlikte büyük bir mutlulukla maske üretimini sürdürdüklerini ifade eden Canan Çemberci, "İbrahim Aleyhisselamın ateşini söndürmeye giden karınca misali, biz de elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz. Biz ateşe su taşıyoruz. Rabbim kabul etsin inşallah. Ben sabah kalktığımda ilk işim makinemin başına oturmak. Sabah evde, akşam ise kapı önlerine çıkıyoruz. Çok zevkle yapıyorum. Üşenmedik ve gücenmedik. Samimiyetle yapmaya devam ediyoruz. Dikiş dikmeyi okulda öğrendim. Eşim lastikleri kesiyor, diktiklerimi ayırır. İplerini temizler. Sayımını yapar. Ben dikici o temizleyici gibi çalışıyoruz." dedi.   <br>Orhan Çemberci ise maske dikerek büyük fedakarlıklarla çalışan sağlık personellerine destek olmaya çalıştıklarını anlatarak, "Eşim meslek lisesi mezunu. Dikiş makinemiz de var. Ben de yaşım gereği evden çıkamıyorum. Okulla irtibata geçtik. Bu zamanı değerlendirmek istedik. Onların gönderdikleri malzemelerle maske dikiyoruz. Yaklaşık 6 bin maske dikmişizdir. Herkes bir şeyler yapmaya çalışırken bizim boş durmamız mümkün değil. Böyle yardımcı olmaya çalıştık" diye konuştu.<br>'EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM'<br>Üretimi tamamlanan maskeleri almaya gelen Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ergin Erenuluğ da Çemberci çiftine emekleri için teşekkür etti. Bu mücadelede onların da emeği olduğunu vurgulayan Erenuluğ, şöyle konuştu: <br>"11 Mart itibariyle okul olarak üniversite hastanesi sağlık çalışanları için maske üretimine başladık. Günde yaklaşık 2 bin maske üretip sağlık çalışanlarımıza veriyoruz. Yeterli personelim olmayınca çevremizdeki paydaşlarımızda bize yardımı olmaya başladılar. Çiftimiz evde günde 150200 maske üreterek bize destek oluyorlar. Biz maskeleri hastaneye gönderiyoruz. Ben bu süreçte evde oturmakla kalmayıp bize destek olan büyüklerimizin ellerinden öper, saygı ve hürmetlerimi sunarım."  DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN<br>2020-05-20 08:41:23<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polisler dev bayrağı böyle taşıdı Görsel şölen böyle görüntülendi
YEREL HABERLER Polisler dev bayrağı böyle taşıdı Görsel şölen böyle ...
Zonguldak'ta sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlaması (4)
YEREL HABERLER Zonguldak'ta sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlaması (4)
KYK yurdunda ışıklarla 1919 yazdılar
YEREL HABERLER KYK yurdunda ışıklarla 1919 yazdılar
Zonguldak'ta sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlaması (3)
YEREL HABERLER Zonguldak'ta sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlaması (3)
Bayram kutlamasında silahlar konuştu Zonguldak halkı 19 Mayıs'ı balkonlarından kutladı
YEREL HABERLER Bayram kutlamasında silahlar konuştu Zonguldak halkı ...
19 Mayıs coşkusu mahallelerde yaşatıldı
YEREL HABERLER 19 Mayıs coşkusu mahallelerde yaşatıldı
Manda yoğurduna coğrafi işaret
YEREL HABERLER Manda yoğurduna coğrafi işaret
Kdz.Ereğli'de vaka sayısı 115'e yükseldi
YEREL HABERLER Kdz.Ereğli'de vaka sayısı 115'e yükseldi
Kedi ve köpeğin dostluğu şaşırttı
YEREL HABERLER Kedi ve köpeğin dostluğu şaşırttı
Kdz. Ereğli'de 19 Mayıs Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli'de 19 Mayıs Bayramı kutlandı
Zonguldak'ta sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlaması (2)
YEREL HABERLER Zonguldak'ta sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlaması (2)
Jandarmadan define avcılarına baskın
YEREL HABERLER Jandarmadan define avcılarına baskın
Zonguldak'ta sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlaması
YEREL HABERLER Zonguldak'ta sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlaması
Konserveden zehirlenen aileden acı haber Zühriye Yıldız, yaşam savaşını kazandı. Eşi ise 170 günlük mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Konserveden zehirlenen aileden acı haber Zühriye ...
19 Mayıs kutlamaları Devrek’te sade bir törenle kutlandı
YEREL HABERLER 19 Mayıs kutlamaları Devrek’te sade bir törenle ...
19 Mayıs Covid-19 salgını nedeniyle sade bir törenle kutlandı
YEREL HABERLER 19 Mayıs Covid-19 salgını nedeniyle sade bir törenle ...
Zonguldak'ta 19 Mayıs Bayramı törenle kutlandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 19 Mayıs Bayramı törenle kutlandı
Konserveden zehirlendiği düşünülen çiftten koca öldü, eşi hayata tutundu
YEREL HABERLER Konserveden zehirlendiği düşünülen çiftten koca öldü, ...
Ormanlı Belediyesi altyapı çalışmalarına hız kazandırdı
YEREL HABERLER Ormanlı Belediyesi altyapı çalışmalarına hız ...
Define arayan 3 kişiye suçüstü
YEREL HABERLER Define arayan 3 kişiye suçüstü
Define arayan 3 kişiye suçüstü
YEREL HABERLER Define arayan 3 kişiye suçüstü
Arazi kavgasında kan aktı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Arazi kavgasında kan aktı: 2 yaralı
Alaplı Belediyesi çalışmaları devam ettiriyor
YEREL HABERLER Alaplı Belediyesi çalışmaları devam ettiriyor
Zonguldak'ta kısmi kısıtlama sürüyor
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kısmi kısıtlama sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X