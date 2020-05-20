Binaya çıkarak atlamak isteyen kadını ekipler vazgeçirdi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde binaya çıkarak intihara kalkışan kadını ailesi fark ederek polis ekiplerinden yardım istedi.

Edinilen bilgiye göre olay, Yeni mahalle Fevzi Çakmak caddesinde gerçekleşti. İddiaya göre bunalımda olduğu öne sürülen S.Ü. (40) isimli kadın evden çıkarak bir binanın en üst katına çıkarak intihara kalkıştı. Olayı anlayan kadının ailesi, polisi ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri S.Ü.’yü ikna ederek binadan aşağı indirdi. Ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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