BEÜ hastanesi, 949 ameliyat gerçekleştirdi

Zonguldak'ta yeni tip koronavirüsle mücadele veren BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, salgın harici tedavi için başvuran hastaların imdadına yetişti. Bu süreçte salgın harici 949 acil ameliyat gerçekleştirildi.

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şenay Özdolap Çoban, koronavirüs harici başvuran diğer hastaların tedavi süreçlerine ilişkin bilgiler verdi. Koronavirüs dışı genel hastane verilerine göre 17 Mart 20 Mayıs arasındaki süreçte toplam 24 bin 380 poliklinik, 2 bin 517 yatan hasta tedavi gördü.

Toplamda 4 bin 617 onkolojik hasta başvurdu. Bu hastalardan 333'ü yatarak tedavi gördü. Bin 258'i günübirlik tedavi gördü. 128+44 çocuk onkoloji hastaları da yine hastanede tedavi gördü. Öte yandan hastane 949 acil ameliyat gerçekleştirdi. Bu ameliyatların 141'i beyin cerrahisi, 105'i genel cerrahi, 179'u kadın doğum ve 168'i ortopedi olarak açıklandı.

Yine koronavirüs ile mücadelede plazma bağışları da gerçekleştirdi. Hastalığı yenip plazma tedavisi için katkı sunan 4 bağışçı bulundu. Bu plazma bağışlarının 3'ü başarılı oldu.

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