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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

DHA

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ta, 70 uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüphelileri fiziki takibe alan ekipler, S.Y. (38) ve U.A.´yı (23) suçüstü yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 70 uyuşturucu hap ele geçirildi. Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan 4 kişi ise serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen S.Y. ve U.A., adli kontrol şartıyla serbest...

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

<br>Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ta, 70 uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüphelileri fiziki takibe alan ekipler, S.Y. (38) ve U.A.´yı (23) suçüstü yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 70 uyuşturucu hap ele geçirildi. Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan 4 kişi ise serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen S.Y. ve U.A., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN<br>2020-05-21 15:59:25<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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