Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

<br>Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ta, 70 uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüphelileri fiziki takibe alan ekipler, S.Y. (38) ve U.A.´yı (23) suçüstü yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 70 uyuşturucu hap ele geçirildi. Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan 4 kişi ise serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen S.Y. ve U.A., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN<br>2020-05-21 15:59:25<br>
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