Örmeci'nin yerine Tetik atandı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Zonguldak İl Şube Müdürlüğü görevine İdris Tetik atandı.

10. Bölge Müdürlüğü Zonguldak İl Şube Müdürlüğü'nde görev değişimi gerçekleştirildi. İl Şube Müdürlüğü görevini sürdüren Sezgin Örmeci, Van Bölge Müdür Yardımcısı olarak atandı. Örmeci'nin yerine ise İdris Tetik göreve getirildi.

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