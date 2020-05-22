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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sokak ortasında komaya girdi, zorla çikolata yedirmeye çalıştılar

İHA

Zonguldak'ta yeni tip korona virüs tedbirleri devam ederken vatandaşlar da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı. Şeker komasına giren bir vatandaşın imdadına ise çevredekiler yetişti. Sağlık ekiplerinin beklendiği sırada vatandaşlar kendinden geçen adamın zorla çikolata yedirmeye çalıştı.

Sokak ortasında komaya girdi, zorla çikolata yedirmeye çalıştılar

Zonguldak'ta yeni tip korona virüs tedbirleri devam ederken vatandaşlar da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı. Şeker komasına giren bir vatandaşın imdadına ise çevredekiler yetişti. Sağlık ekiplerinin beklendiği sırada vatandaşlar kendinden geçen adamın zorla çikolata yedirmeye çalıştı.
İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda Ramazan Bayramı sürecinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Zonguldak'ta vatandaşlar bayram alışverişlerini sürdürdü. Dün ve önceki gün sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, yeni tip korona virüs tedbirlerine rağmen adeta sokağa akın etti.
Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından bugün başlayan yağış sebebiyle caddelerdeki yoğunluk azaldı. 14 yaş üstü gençler de sokağa çıkma iznine rağmen yağmur nedeniyle evlerinden çıkmamayı tercih etti.
Bayram öncesi sokağa çıkarak ihtiyaçlarını karşılamak isteyen bir vatandaş ise Vergi Dairesi binası önünde şeker komasına girdi. Adının Yücel Ç. olduğu öğrenilen adamın imdadına ise yakınındaki diğer vatandaşlar yetişti. Önce bir sandalyeye oturtulmaya çalışılan adam için olay yerine sağlık ekipleri istendi. Bu sırada bazı vatandaşlar komadaki adama zorla çikolata yedirmeye çalıştı. Trafik ekiplerinin de yardım ettiği talihsiz adam sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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