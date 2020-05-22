Kan şekeri düşüp bayılan vatandaşı, çikolatayla kendine getirmeye çalıştılar

<br>Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, kan şekeri düşmesi üzerine yol ortasında bayılan Yücel Ç.'yi, vatandaşlar çikolata yedirerek ayıltmaya çalıştı.<br>Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde yürüyen Yücel Ç., aninden fenalaşıp, baygınlık geçirdi. Vatandaşlar yardımına koştukları Yücel Ç.'ye, kan şekerinin düştüğünü öğrenince büfeden aldıkları çikolatayı yedirdi.<br>Yücel Ç., daha sonra gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yücel Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.<br>DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Aytaç ÖZTÜRK<br>2020-05-22 17:16:58<br>
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