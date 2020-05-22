Şehir Mezarlığında Mevlid-i Şerif okutulacak

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Ramazan Bayramı öncesinde Mevlidi Şerif okutacak.

Kdz. Ereğli Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi arife gününde Şehir Mezarlığından Mevlidi Şerif okutulacağını bildirdi. Mevlidi Şerif, Kdz. Ereğli Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayın olarak takip edilecek. Kdz. Ereğli Belediyesinden ise gelen açıklama şu şekilde, “23 Mayıs 2020 Cumartesi Arife günü Öğle Namazı’nın ardından saat 13.30’da Şehir Mezarlığı’nda Mevlidi Şerif okutuyoruz. Sosyal Medya hesaplarımızdan canlı olarak takip edebilirsiniz.”

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