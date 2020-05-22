Sosyal mesafe kuralına uydu, sürpriz evlilik teklifinde bulundu

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Amatör küme takımlarından Tersanespor'un deniyimli kalecisi Nevzat Bodur sosyal mesafe kuralına uyarak sevgilisi Cansu Özcan'a sürpriz evlilik teklifinde bulundu.



Çılgın aşık Nevzat Bodur, sevgilisi Cansu Özcan'a süpriz evlilik teklifi yaptı. Bodur önceden hazırladığı ,'Benimle evlenir misin?' yazısını arabasını asarak boş bir yerde beklemeye başladı. Ardından Nevzat Bodur, sevgilisi Cansu Özcan geldiğinde konfeti ve meşaleler eşliğinde diz çökerek evlilik teklifinde bulundu. Bodur, Özcan'dan 'evet' cevabını almasının ardından mutluluktan havalara uçtu. NevzatCansu Bodur çifti 26 Temmuz'da nikah törenin ardından dünya evine girecek.

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