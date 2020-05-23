Kızılay ekibi şehitleri unutmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılay ekibi şehitleri unutmadı

İHA

Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi, Genç Kızılay ve Gönülü gençler, arife gününde Zonguldaklı şehit memuru Çağdaş Arslan'ı ziyaret ederek, şehitlikde Yasini şerif okuttu.

Kızılay ekibi şehitleri unutmadı

Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi, Genç Kızılay ve Gönülü gençler, arife gününde Zonguldaklı şehit memuru Çağdaş Arslan'ı ziyaret ederek, şehitlikde Yasini şerif okuttu.

Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi, Genç Kızılay ve gönüllü gençler arife gününde Mardin'in Nusaybin İlçesi’nde PKK’lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan polis memuru 23 yaşındaki Çağdaş Arslan’ın Beycuma beldesindeki ailesini ziyaret etti. Ardından Kızılay ekibi şehitliğe giderek oradaki şehitler için Yasini şerif okuttu.

Türk Kızılayı Zonguldak Şube Naşkanı Aydın Ergenç, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ilk günü Arefe gününe denk gelmesiyle şehit kabirlerimiz geçmiş arefe günlerine göre boş kaldı. Gönüllülerimiz ile birlikte bu boşluğu elimizden geldiği kadar doldurmaya çalıştık. Şehitlerimizin ve mezarlıklarımızda bulunan meftalarımızın ruhlarına Yasini Şerif okuduk. Allah kabul eylesin inşallah"dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kdz. Ereğli Belediyesi mezarlıklarda Kuran-ı Kerim okuttu
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Belediyesi mezarlıklarda Kuran-ı Kerim ...
Dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Kendisini uçurumdan kurtaran itfaiyeye böyle teşekkür etti İtfaiyeden köpek kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Kendisini uçurumdan kurtaran itfaiyeye böyle teşekkür ...
Kavga eden 10 gence 31 bin 500 lira sosyal mesafe cezası
YEREL HABERLER Kavga eden 10 gence 31 bin 500 lira sosyal mesafe ...
Kavgaya karışan 10 gence 31 bin 500 TL ceza
YEREL HABERLER Kavgaya karışan 10 gence 31 bin 500 TL ceza
Yamaçtan düşen köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Yamaçtan düşen köpeği itfaiye kurtardı
400 kilo kaçak tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER 400 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Kamyon kasasından 400 kilo kaçak tütün çıktı
YEREL HABERLER Kamyon kasasından 400 kilo kaçak tütün çıktı
Rektör Çufalı, Ramazan Bayramını kutladı
YEREL HABERLER Rektör Çufalı, Ramazan Bayramını kutladı
Sanayiciler tarafından solunum cihazı bağışlandı
YEREL HABERLER Sanayiciler tarafından solunum cihazı bağışlandı
GMİS Yönetim Kurulu Ramazan Bayramı'nı kutladı
YEREL HABERLER GMİS Yönetim Kurulu Ramazan Bayramı'nı kutladı
Vali Bektaş, Ramazan Bayramı'nı kutladı
YEREL HABERLER Vali Bektaş, Ramazan Bayramı'nı kutladı
Bayram öncesi mezarlıklar boş kaldı
YEREL HABERLER Bayram öncesi mezarlıklar boş kaldı
Sosyal mesafe kuralına uydu, sürpriz evlilik teklifinde bulundu
YEREL HABERLER Sosyal mesafe kuralına uydu, sürpriz evlilik ...
Online karate yarışmalarında dereceye girenlere madalyaları kapılarına getirildi
YEREL HABERLER Online karate yarışmalarında dereceye girenlere ...
Şehir Mezarlığında Mevlid-i Şerif okutulacak
YEREL HABERLER Şehir Mezarlığında Mevlid-i Şerif okutulacak
Kızılay pazar esnafına maske ve dezenfekte dağıttı
YEREL HABERLER Kızılay pazar esnafına maske ve dezenfekte dağıttı
Posbıyık Ramazan Bayramını Kutladı
YEREL HABERLER Posbıyık Ramazan Bayramını Kutladı
Genç Kızılay'dan 7 bin 500 maske
YEREL HABERLER Genç Kızılay'dan 7 bin 500 maske
Kan şekeri düşüp bayılan vatandaşı, çikolatayla kendine getirmeye çalıştılar
YEREL HABERLER Kan şekeri düşüp bayılan vatandaşı, çikolatayla ...
Zonguldak'ta yağmur ve rüzgar etkili oldu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta yağmur ve rüzgar etkili oldu
Zonguldak'ta yağmur ve rüzgar etkili oldu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta yağmur ve rüzgar etkili oldu
Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığından sosyal koruma desteği
YEREL HABERLER Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığından sosyal ...
Sokak ortasında komaya girdi, zorla çikolata yedirmeye çalıştılar
YEREL HABERLER Sokak ortasında komaya girdi, zorla çikolata ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X