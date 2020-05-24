65 yaş üstü vatandaşlar parklara akın etti

Yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında risk grubunda olan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan Alaplı’lı vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nda sokaklarda yürümenin mutluluğunu yaşadı. Alaplı Sahil Parkta yürüyüş yapan ve banklarda oturarak güneşlenen vatandaşlar, birbirleriyle sosyal mesafeye uyarak bayramlaştı.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve eşi Aysel Tekin, Ramazan Bayramının 1. günü Sahil Park’ta güneşin tadını çıkartan 65 yaş üstü vatandaşları yalnız bırakmadı. Bayramlarını kutlayan Başkan Tekin ve eşi, çikolata, maske dağıttı.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle insanlarımız bayramı evinde geçirdiğini ve şu an yaşlılarda bayram geçirmekten mutluluk duyduğuna belirten Tekin, “Koronavirüs nedeniyle insanlarımız bayramlarımız evinde geçiriyor. Bizde eşimle birlikte sahil parkta yaşlılarımızla beraber bayramı geçiriyoruz. Burada çok güzel bir bayram havası var. Onlarla birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah bir dahi bayramları Sahil Parkımızda tüm halkımızla birlikte geçiririz.” dedi

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