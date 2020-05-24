Otopark Cuma namazı için hazırlanıyor

Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan normalleşme planının ardından, Zonguldak Alaplı Çağlayan Cami’nde 2,5 ay aradan sonra 29 Mayıs Cuma günü ilk Cuma namazı kılınacağını söylendi.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı Müftüsü Aydın Bostancı ve Alaplı Emniyet Müdürü Fatih Küçükdağ, Çağlayan Camii avlusunda sosyal mesafe ve cemaatin sorunsuz bir şekilde namaz kılması amacıyla yapılan son hazırlıkları alanda değerlendirdi.

4 Bin Kişi Namaz aynı anda kılınabilecek

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, toplam 4 Bin 500 kişinin aynı anda namaz kılabileceği Çağlayan Camiinin avlusu içerisinde yer alan Alaplı Eski pazaryeri Otopark alanın Cuma namazına yetiştirilmesini istedi.

Burada yetkililere, otopark alanın Perşembe günü Belediye tarafından temizlenmesini talep ederek, Toplam 8 dönüm alan olan pazaryerinde 2 metrelik sosyal mesafenin de göz önünde buldurularak etrafının bariyerlerle kapatılmasını ve sosyal mesafeye göre namaz kılınacak alanların işaretlenmesini istedi.

Cuma namazı için her türlü hazırlık yapılıyor

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Alaplı Müftüsü Aydın Bostancı, 29 Mayıs’ta kılınacak Cuma namazı ile uzun bir aradan sonra camilerin yeniden ibadete açılacağını belirterek, “Bugün İlçe Kaymakamımız ile birlikte İlçemizde Çağlayan Camiimizin avlusu içeresinde yer alan otopark alanını inceledik. Kaymakam beyin talimatları doğrultusunda Pandemi ortamında cemaatimizin sağlıklı ve kurallara uygun bir şekilde namaz kılmalarını sağlamak istiyoruz. Otoparkın etrafında bariyerlerle çekeceğiz ve girişi 2 noktadan sağlayacağız. Her cemaatin arasında en az 1,5 metre olmasını sağlayacağız. Cuma namazı çıkışında ise noktaları çoğaltacağız, cemaatimizin hızlı ve mesafeli bir şekilde avludan ayrılmasını sağlayacağız. Cemaatimizden temenniniz seccadeleri ve maskeleri ile Cuma namazına gelmeleridir.” dedi.

Hangi Camiler açık olacak, hangileri kapalı olacak

Cuma namazı açık olacak camilerle ilgili de bilgi veren Bostancı, “Şehir merkezimizde avluları namaz kılmak için müsait olan Çağlayan cami, Tepekent camii, Ulu camii ve Özer Yazıcı Cami’nde namaz kılınabilecek. Avluları elverişli olmayan Karşıyaka, Alaplı Merkez Camii, Sanayi Cami ve Fatih camilerinde şimdilik namaz kılınmayacak, cemaatimiz avlusu geniş ve açık camilerde namaz kılacak. Köy camilerimizde herhangi bir kısıtlama yok. Sadece mahallesi çok olan köy camilerde tek camide namaz kılınacak.” İfadelerini kullandı.

“30 Bim Maske teslim ettik”

Müftülüğün yaptığı çalışmalarla ilgili de bilgi veren Bostancı sözlerini şu sözlerle tamamladı: “Alaplı Kaymakamlığımızın yaptığı maske çalışmalarına 20 personelimiz ile destek verdik. 30 Bin maske yapıp teslim ettik.

Vatandaşlarımız tarafından Müftülük kanalımızla, imam hatiplerimiz kanalıyla bizlere ulaştırılan zekâtları, fitreleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıttık 350 civarında ise kumanya paketi dağıttık.” Yarın sabah (Pazar) bayram namazı başlangıç saati olan: 06.03’da tüm camilerimizde tekbir getireceğiz.”

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