Fabrikada koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 11 oldu

<br>Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde faaliyet gösteren iplik fabrikasında, koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 11'e yükseldi.<br>Alaplı'da faaliyet gösteren iplik fabrikasında 21 Mayıs günü, 3 işçinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından üretime 1 Haziran'a kadar ara verildi. Filyasyon çalışması kapsamında diğer işçi ve işçilerin ailelerinden 96 kişiye test yapıldı. Çalışmalar kapsamında 8 işçi de daha koronavirüs tespit edildi. İşçilerin ailelerinden 2 kişinin de koronavirüs testi pozitif çıktı. Toplam 13 kişi, Alaplı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. 13 kişinin temas ettiği vatandaşların da evlerinde izole edildiği ve sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Alaplı Cem SÜRMENELİ<br>2020-05-24 21:19:04<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.