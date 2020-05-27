(Özel) Zeugma'ya rakip olacaktı, 4 senedir kazma vurulmayı bekliyor 75 yaşındaki Nizamettin Oral, bahçesine sera kurarken ortaya çıkan Roma mozaiklerinin 12 yıldır nöbetini tutuyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 12 yıl önce bahçesine sera kurarken Roma mozaiklerine rastlayan 75 yaşındaki Nizamettin Oral, henüz gün yüzüne çıkartılmayan mozaikler için nöbet tutuyor.

Çaycuma ilçesine bağlı Kadıoğlu köyünde yaşayan emekli maden işçisi ve 6 çocuk babası Nizamettin Oral, 2008 yılında evinin bahçesindeki serayı sağlamlaştırmak için kazı yaptı. Bu sırada Roma dönemine ait mozaiklere rastlayan Oral ve ailesi, durumu yetkililere bildirdi. Bahçede başlatılan kazı çalışmalarının 8. yılında desenler, hayvan figürleri, balık avı sahnelerinin bulunduğu mozaikler tespit edildi. 3 odalı çiftlik evinin ortaya çıkartıldığı mozaiklerin Genç Roma dönemine ait olduğunun belirlenmesi üzerine valilikçe 2018 yılında "Kadıoğlu Mozaiği Ziyaretçi Merkezi" isimli proje hazırlandı. Mozaiklerin hava şartlarından korunması ve ziyarete açılması ile ilgili detayların yer aldığı projede bir de seyir terası yer aldı. Ancak proje halen hayata geçmedi. Zeugma'ya benzer mozaiklerin bulunduğu alanda mozaiklerin üzerine örtülen brandalar ise çürüdü. Mücadelesinin sahipsiz kaldığını anlatan Oral, "5 tane Zonguldak’ın milletvekili var. Bunların bu iş üzerinde durması gerekiyor. Burası çok güzel bir yer, burası yıllarca sahipsiz kaldı" dedi.



"4 vali, 25 milletvekili değişti ama sahipsiz kaldı"

Mozaikler için yıllarını verdiğini ve mücadelesinde sahipsiz kaldığını anlatan Nizamettin Oral, milletvekillerine seslendi. Mozaiklerin gün yüzüne çıkartılması ve sergilenmesiyle Zonguldak ve Türkiye'nin kazanacağını söyleyen Oral, "2008 yılında sera yaparken ortaya çıktı. Gereken yerlere müracaat ettik. Ekipler geldiler baktılar, inceleme yaptılar. 35 sene çalıştılar, bir sene geldiler 2 sene gelmediler. 4 seneden beri buraya hiçbir kazma vurulmadı. Burada mozaiklerin üzerinde duran bezler, örtüler hep bozuldu. Mozaiklerin ne olduğunu hiç bilmiyoruz. Avlu tutulmadı. Burada hayvanlar otluyor. Ben komşularla kötü oluyorum. Ben burası için çok rahatsız oldum. Bende perişanım, bazen içimden geliyor çek git buralardan ne olursa olsun diye ama burası çok değerli bir nimet. Bana faydası olmasa bile ülkemize olacak. Çaycuma kazanacak, Zonguldak kazanacak, ülke kazanacak. Buraya yetkili kardeşlerim, evvela milletvekilleri, 5 tane Zonguldak’ın milletvekili var. Bunların bu iş üzerinde durması gerekiyor. Burası çok güzel bir yer, burası yıllarca sahipsiz kaldı. Gazeteciler, bürokratlar, il müdürleri, müze müdürleri geldiler. Çok güzel bir yer olduğunu söylediler. Yavuz Erkmen de o zaman valiydi. 4 vali, 4 kaymakam, 25 tane de milletvekili değişti hiçbirinden de fayda yok. İsterse kulaklarına gitsin. Buraya sahip çıksınlar. Duvarlara bakın. Bezler hep çürümüş. Buraya tadilat yaptılar hep bozuldu. Hayvanlar içinde geziyor" dedi.

Zeugma’da ortaya çıkarılan mozaiklere benzetilen Kadıoğlu Mozaikleri ve etrafındaki tarihi kalıntılarla Çaycuma tarihi konusunda da önemli bulgular elde edildi. Son olarak çıkarılan ve bir villaya ait taban mozaiği olduğu belirtilen bulguda oldukça ilginç ve net desenler görenleri hayran bırakıyor.

Öte yandan geçen Mart ayında açıklama yapan AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, "Ödenek olmadığı için turizme kazandırılamayan Kadıoğlu Mozaikleri için çalışmalar devam ediyor. Bir firmamız bu konuda sponsor olmak istiyor. Bakanlığımızdan da bu yıl ve seneye olmak üzere ödenek çıkartarak mozaikleri turizme açacağız. Önümüzdeki aylarda çalışmalar başlar diye düşünüyorum" demişti.

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