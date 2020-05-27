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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Posbıyık, Türkiye Belediyeler Birliği’ne çağrıda bulundu

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Türkiye Belediyeler Birliği'ne çağrıda bulunarak, yaşanan krizden belediyenin çok olumsuz etkilendiğini belirterek acilen devreye girmesini istedi.

Başkan Posbıyık, Türkiye Belediyeler Birliği’ne çağrıda bulundu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Türkiye Belediyeler Birliği’ne çağrıda bulunarak, yaşanan krizden belediyenin çok olumsuz etkilendiğini belirterek acilen devreye girmesini istedi.
Korona virüsle mücadele kapsamında bütün kaynakları seferber eden Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yaşanan krizden belediyenin çok olumsuz etkilendiğini ve artık dayanacak gücünün kalmadığını belirterek Türkiye Belediyeler Birliği’ne çağrıda bulundu. Posbıyık, yerel yönetimlerin acil kaynak ihtiyaçlarının karşılanması ve hükümetin bir ekonomik destek paketini uygulamaya koyması için Belediyeler Birliği’nin devreye girmesini istedi.
Başkan Halil Posbıyık’ın Türkiye Belediyeler Birliği’ne gönderdiği çağrı metni şöyle: “Ülkemiz ve dünya, savaş dönemleri hariç, en büyük buhranlardan birisini yaşamaktadır. Covid19 Salgını dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumsal sağlığı, ekonomiyi, istihdamı ve tüm kamu hizmetlerini derinden etkilemekte ve zorlaştırmaktadır. Salgının ne zaman sona ereceğinin bilinmemesi de bu etkileri ve bunlara yönelik politika geliştirilmesini güçleştirmektedir. Bu salgın halka en yakın kamu hizmeti kurumları olan belediyelerin bir yandan kaynaklarını önemli ölçüde azaltarak, temel hizmetlerin yürütülmesini neredeyse olanaksız hale getirirken; öbür yandan çevre sağlığı, yoksullara yardım başta olmak üzere birçok hizmet alanında maliyetleri büyük oranda artırmaktadır. Genel vergi gelirlerinin düşmesi, belediyemizin genel bütçe gelirlerinden aldıkları payın önceki döneme kıyasla yüzde 50’den fazla oranda düşmesine yol açmıştır. Bu süreçte belediyenin kira ve otopark başta olmak üzere pek çok gelir kaleminde düşüşler yaşanmıştır. Çalışanlarının ücretlerini ödemekte bile zorlanmaktadır. Kamuya açık alanlar, belediye hizmet birimleri, toplu ulaşım araçları ve diğer birçok kamusal bina ve alanın ilaçlanması da belediyemizin çevre sağlığı hizmetleri maliyetlerini kıyaslanamaz biçimde artırmaktadır. İşyerlerinin kapanması veya faaliyetlerini durdurması, işten çıkarma ve ücretsiz izinler ve birçok meslek grubuna sağlık önlemleri çerçevesinde getirilen yasaklar, işsizliğin ani ve büyük oranda artmasına, dolayısıyla yaşayabilmek için acil yardım ihtiyacı bulunan vatandaş sayısının öngörülemez biçimde yükselmesine yol açmaktadır. Bu artan ihtiyaçların yerel imkanlarla ve zaten zor durumda bulunan vatandaşların katkılarıyla karşılanması giderek güçleşmektedir. Bu durum karşısında belediye olarak üyesi bulunduğumuz ve ülkemizin en büyük yerel yönetim birliği olan Türkiye Belediyeler Birliği’nin devreye girmesini bekliyoruz. 1945 yılında kamu yararına dernek olarak kurulmuş; 2005 yılında ise belediyeleri ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etme yetkisine sahip ve bütün belediyelerin doğal üyesi olduğu tek yerel yönetim birliği haline gelmiş olan TBB’nin tüzüğü Birliğe bu görevi yüklemektedir. Şöyle ki; Birlik Tüzüğü’nün Birliğin görevlerini belirleyen 7. maddesinin (ç) bendi “Belediyelerce bildirilen veya Birlik tarafından tespit edilen sorunların çözümü amacıyla girişimde bulunmak ve mevzuat önerilerini geliştirmek” görevine yer verirken, aynı maddenin (f) bendi de “Yurtiçi ve yurtdışı belediyeler arasında yardımlaşma ve işbirliği ile doğal toplumsal olaylardan etkilenen belediyelere dayanışmayı teşvik etmek ve destek olmak, bu amaçla belediyeler arasında koordinasyonu sağlamak üzere afet ve acil durum merkezi oluşturmak” hükümleri yer almaktadır. Bu çerçevede yerel yönetimlerin acil kaynak ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bir ekonomik destek paketinin bir an önce çıkartılarak uygulamaya konulması için TBB’nin, hükümet nezdinde, gerekli girişimlerde bulunması için çağrıda bulunuyoruz. Gittikçe büyüyen ve ne zaman sona ereceği öngörülmeyen bu krizde belediyemizin gücü giderek azalmaktadır, dayanacak gücümüz kalmamıştır. Geciken her gün, telafisi olanaksız hizmet kayıplarına yol açacaktır. Türkiye Belediyeler Birliği bu tarihi sorumluluğunu üstlenerek, hemen ve en etkin biçimde harekete geçmelidir.”
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nin girişimi üzerine, CHP’li belediyeler, benzer çağrı mektuplarıyla TBB’ye başvuruda bulunuyorlar.

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