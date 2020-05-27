Tekin, "İplik fabrikası İlçemizin ortak değeridir virüs değil, iplik üretiyor"

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, ilçede son günlerde artan Covid19 vakaları nedeniyle kamuoyunda adı sıkça lanse edilemeye başlanan Dinarsu AkAl İplik Fabrikasının ilçenin ortak değeri olduğunu ifade ederek; ‘AkAl virüs değil, İplik üretiyor’ dedi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, son günlerde artan Covid19 vak'aları nedeniyle bazı çevreler tarafından eleştiri oklarının hedefinde olan Dinarsu AkAl İplik Fabrikasının yaşanılan vak'aların baş sorumlusu olarak gösterilmesinin doğru olmadığını ifade etti. Yaklaşık 800 işçinin Dinarsu AkAl İplik Fabrikası sayesinde evlerine ekmek götürdüklerinin altını çizen Başkan Tekin; ‘Son günlerde ilçemizde artan Covid19 vak'alarından sadece AkAl İplik Fabrikasını sorumlu tutmak doğru değil. AkAl İplik Fabrikası ilçemizin ortak değeridir. AkAl virüs değil, iplik üretiyor’ dedi. İlçede son günlerde artan Covid19 vak'alarına da değinen Başkan Tekin; ‘Bu salgın hastalıktan korunmak önce kişisel hijyen kurallarına uymaktan başlıyor. Vatandaşlarımız kişisel hijyen kurallarına riayet etmeli ve maske takmadan kesinlikle sokağa çıkmamalılar. Dışarıda da sosyal mesafe kurallarına mutlaka riayet etmeliler’ diyerek ‘Bu salgın hastalıkla hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Alaplı Belediyesi olarak salgının ortaya çıktığı ilk günden bu yana salgınla mücadele konusunda başlattığımız çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.