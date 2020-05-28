Sınava girecek adaylar için 37 bin maske dikecekler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sınava girecek adaylar için 37 bin maske dikecekler

İHA

Zonguldak'ta halk eğitim merkezi personeli, liseye giriş sınavına girecek adaylar için 37 bin maske dikecek.

Sınava girecek adaylar için 37 bin maske dikecekler

Zonguldak'ta halk eğitim merkezi personeli, liseye giriş sınavına girecek adaylar için 37 bin maske dikecek.
20 Haziran 2020 günü gerçekleştirilecek olan liselere giriş sınavı öncesinde Fatih Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu yoğun tempoda çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin yeni tip korona virüsle mücadelesi sürecinde 200 binin üzerinde maske dikiminin yapıldığını aktaran Fatih Halk Merkezi Müdürü Türkan Tuygar, liselere giriş sınavı için adaylara 37 bin maske dikimine devam ettiklerini belirtti.
5 Haziran tarihine kadar dikilecek olan 37 bin maskenin Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edileceğini aktaran Tuygar, şöyle dedi:
"Tüm dünyayı ve ülkemizi saran korona virüs sebebiyle bu zorlu sürece başından beri biz sağlık müdürlüğüne, belediyeye maske dikimine devam ettik. Şu anda liseye girecek olan öğrencilerimize 37 bin adet tek kullanımlık sınavda kullanılmak üzere maske dikiliyor. 5 Haziran tarihine kadar bu maskelerin dikimini gerçekleştireceğiz. Bu zorlu süreçte milli seferberlik ruhuyla usta öğreticilerimizin büyük bir fedakarlıkla destek olması, birbirine kenetlenmesi, 200 binin üzerinde Zonguldak halkına maske dikiminde destek olduk. Şu anda 26 usta öğreticimiz var. Bunların yanında iyi makine kullanan kursiyerlerimiz de bize destek oluyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kdz. Ereğli Belediyesi camileri dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Belediyesi camileri dezenfekte ediyor
Kan bağışına davet ettiler
YEREL HABERLER Kan bağışına davet ettiler
Devrek sahası ilaçlandı
YEREL HABERLER Devrek sahası ilaçlandı
Akgül, pandemi sürecini değerlendirdi
YEREL HABERLER Akgül, pandemi sürecini değerlendirdi
Zonguldak’ta Cuma namazı kılınacak yerler açıklandı
YEREL HABERLER Zonguldak’ta Cuma namazı kılınacak yerler açıklandı
Polisten 5 şahsa kumar baskını
YEREL HABERLER Polisten 5 şahsa kumar baskını
Hırsızlık suçundan aranıyordu, caddede gezerken yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık suçundan aranıyordu, caddede gezerken ...
Zonguldaklılar kısıtlama sonrası sokaklara akın etti
YEREL HABERLER Zonguldaklılar kısıtlama sonrası sokaklara akın etti
Freni patlayan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
YEREL HABERLER Freni patlayan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Devrekli Kore Gazisi son yolculuğuna dualarla uğurlandı
YEREL HABERLER Devrekli Kore Gazisi son yolculuğuna dualarla ...
Fabrikada koronavirüs tespit edilen işçi sayısı 15 oldu, ev izolasyonu başladı
YEREL HABERLER Fabrikada koronavirüs tespit edilen işçi sayısı 15 ...
Tekin, "İplik fabrikası İlçemizin ortak değeridir virüs değil, iplik üretiyor"
YEREL HABERLER Tekin, "İplik fabrikası İlçemizin ortak değeridir ...
İplik fabrikasında 800 çalışan ve aileleri karantinaya alındı
YEREL HABERLER İplik fabrikasında 800 çalışan ve aileleri ...
2. Abdülhamid'in hayalinde sona geliniyor Filyos Limanı, doğu-batı, kuzey-güney aksını birbirine bağlayacak
YEREL HABERLER 2. Abdülhamid'in hayalinde sona geliniyor Filyos ...
Başkan Posbıyık, Türkiye Belediyeler Birliği’ne çağrıda bulundu
YEREL HABERLER Başkan Posbıyık, Türkiye Belediyeler Birliği’ne ...
'Abdülhamid'in rüya projesi' yükseliyor; 12 bin istihdam hedefi
YEREL HABERLER 'Abdülhamid'in rüya projesi' yükseliyor; 12 bin ...
Zonguldak'ta ilçeler arası geçiş kısıtlaması sona erdi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta ilçeler arası geçiş kısıtlaması sona ...
Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona ...
(Özel) Zeugma'ya rakip olacaktı, 4 senedir kazma vurulmayı bekliyor 75 yaşındaki Nizamettin Oral, bahçesine sera kurarken ortaya çıkan Roma mozaiklerinin 12 yıldır nöbetini tutuyor
YEREL HABERLER (Özel) Zeugma'ya rakip olacaktı, 4 senedir kazma ...
Fabrikada koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi
YEREL HABERLER Fabrikada koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı ...
Devrek Kızlay Şubesinden şehit ailelerine ziyaret
YEREL HABERLER Devrek Kızlay Şubesinden şehit ailelerine ziyaret
Ters şeride giren otomobil ile ambulans çarpıştı
YEREL HABERLER Ters şeride giren otomobil ile ambulans çarpıştı
Yalçın Arslan, dualarla anılacak
YEREL HABERLER Yalçın Arslan, dualarla anılacak
Zonguldak'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X