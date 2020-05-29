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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağanak yağışa rağmen günler sonra ilk Cuma namazı

İHA

Zonguldak'ta vatandaşlar şiddetli yağmura rağmen limanda Cuma namazı kıldı.

Sağanak yağışa rağmen günler sonra ilk Cuma namazı

Zonguldak'ta vatandaşlar şiddetli yağmura rağmen limanda Cuma namazı kıldı.
Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında İl Hıfzıssıhha Meclisince alınan karar doğrultusunda liman alanı başta olmak üzere belirlenen bölgelerde Cuma namazı kılındı. İmam Hatip Liseleri bahçelerinin yanı sıra bazı ilkokulların bahçelerinde, namaz kılınması uygun görüldü. Cuma namazı kılınabilecek yerler ise şöyle açıklandı:
“Liman alanı, Anadolu Erkek İmam Hatip Lisesi bahçesi, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız A.İ.H.L. bahçesi, Karaelmas İlkokulu bahçesi, Şehit Gökhan Esen İmam Hatip Lisesi bahçesi, Ontemmuz Mahallesi Bilal Habeşi cami avlusu, Inağzı Köksal Toptan İlköğretim Okulu bahçesi, Dilaver Mahallesi stat üstü otopark alanı, Asma İlkokulu bahçesi, Üniversite konukevi önü meydanı, Merkez Baştarla Mahallesi RatSite Cami avlusu.”
Tırların park edildiği liman alanında kılınan Cuma namazına Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü, Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın yanı sıra idari amirler ve vatandaşlar katıldı.
Liman girişinde vatandaşların ateşi ölçüldü. Polis ve zabıtalar tarafından yağmurluk verildi. Kılınan namazın ardından alan boşaltıldı. Vali Erdoğan Bektaş, "Şükür Cuma'ya kavuştuk. Özlemiştik. Biraz şartlarımız iyi değildi ama güzel oldu. Allah herkesin namazını kabul etsin. İnşallah süreci de böyle daha iyiye doğru getireceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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