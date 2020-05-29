Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda üretim, 1 Haziran'da başlayacak

<br>Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu'nda (TTK), 30 Mart'ta ara verilen üretime, 1 Haziran itibarıyla yeniden başlanacağı açıklandı.<br>Zonguldak ve Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocaklarında, toplam 7 bin 600 madencinin çalıştığı TTK'da işçilerin koronavirüs salgınından korunması için üretime ara verilmişti. Maden ocaklarında belirli periyotlarla sadece bakım ve onarım işçileri görev yapıyordu. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, ara verilen üretime, 1 Haziran itibarıyla yeniden başlanacağını açıkladı. Koronavirüse karşı maden ocaklarında alınacak tedbirlerle ilgili TTK ile görüşmeleri yapmaya devam ettiklerini söyleyen Yeşil, "Üretim, 'Covid-19´a karşı alınan önlemlerle sürdürülecektir. Bu konuda TTK Genel Müdürlüğü gerekli önlemler için düzenleme yapmıştır. Üretim, daha önce de uygulanan 3 vardiya sistemiyle sürdürülecektir. Kronik rahatsızlığı ve diğer nedenlerle idari izne çıkarılan personel ile esnek çalışma sistemine dahil tüm personel 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren işbaşı yapacaktır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN<br>2020-05-29 15:42:26<br>

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