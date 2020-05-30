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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otobüs terminalinde dezenfekte çalışması başlatıldı

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından Atatürk Şehirlerarası Otobüs Terminali, pandemi dönemi yeniden normalleşme takvimine göre seyahat kısıtlamasının kaldırılacağı 1 Haziran'a hazır hale getiriliyor.

Otobüs terminalinde dezenfekte çalışması başlatıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından Atatürk Şehirlerarası Otobüs Terminali, pandemi dönemi yeniden normalleşme takvimine göre seyahat kısıtlamasının kaldırılacağı 1 Haziran’a hazır hale getiriliyor.
Kdz. Ereğli Belediyesi, 1 Haziran tarihinden itibaren başlayacak olan pandemi sonrası normalleşme takvimine göre hazırlıklarını sürdürüyor.
Korona Virüs salgını nedeniyle şehirlerarası trafiğin kısıtlanmasıyla kapatılan Kdz. Ereğli Atatürk Şehirlerarası Otobüs Terminali, 1 Haziran tarihi itibariyle hizmet vermeye başlayacak. Kdz. Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Vektör Kontrol ve İlaçlama Merkezi ekiplerince otogar dezenfekte ediliyor.
Ekipler, seyahat acenteleri bürolarını ve yolcu salonunu temizleyerek yeni döneme hazırlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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