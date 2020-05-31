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(Özel) Terhis olan askerleri ailelerine ücretsiz taşıdılar Meşale ile yolcu edilen askerler, ailelerine kavuşma heyecanı yaşadı

İHA

Zonguldak'ta bir otobüs firması, terhis olan 34 askere moral olmak amacıyla Ankara'ya ücretsiz taşıdı. Yola çıkan askerler meşale ile uğurlandı.

(Özel) Terhis olan askerleri ailelerine ücretsiz taşıdılar Meşale ile yolcu edilen askerler, ailelerine kavuşma heyecanı yaşadı

Zonguldak'ta bir otobüs firması, terhis olan 34 askere moral olmak amacıyla Ankara'ya ücretsiz taşıdı. Yola çıkan askerler meşale ile uğurlandı.
Milli Savunma Bakanlığınca yapılan duyuruda yeni tip korona virüsle mücadelede bir ay ertelenen terhisler bugün gerçekleştirildi. Zonguldak il merkezinde de 34 asker terhis belgesini alarak kışladan ayrıldı. İl Jandarma Komutanlığı ve Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki toplam 34 asker, Ankara'ya gidebilmek için bilet aradı.
Askerlerin ulaştığı otobüs firmasının sahibi Ömer Özcan, katkıda bulunmak amacıyla 34 askeri Ankara'ya ücretsiz taşıma kararı aldı. Sosyal mesafe kuralları ve maske kullanımının da dikkate alınarak askerler terhis işlemleri sonrası araçlara bindirildi. Araçlar yolculuk öncesi dezenfektan ilaçları ile dezenfekte edildi.

"Çorbada tuzumuz olsun dedik"
Ankara'ya ulaştırılmak üzere yola çıkan askerler meşalelerle uğurlandı. Askerleri ücretsiz taşımanın gururunu duyduğunu ifade eden Ömer Özcan, "Koronavvirüsten dolayı herkes olduğu gibi biz de mağduriyet yaşadık. Otobüs seferlerimiz iptal oldu. Ama tabi ki valilikten izin alan vatandaşlarımızı VİP araçlarımızla iki, üç dört kişi şeklinde taşıdık. Seyahat ettirdik. Kimseyi mağdur etmedik. Şu an araç seferleri 4 Haziran'a kadar durdu. Sayın Cumhurbaşkanımız da 31 Mayıs itibariyle terhislerin olacağını açıkladı. Bu duyguları çok iyi biliyorum. Zaten herkesin morali bozuk. Valilik ve emniyetten izin aldık. Askeriye izin verdi. Askerlerimizi Ankara'ya kadar ulaştıralım dedik. Böyle bir şeye başvurduk. Askerlerimiz bizi aradı, bilet sordu. Herkesin de maddi durumu iyi değil. Biz de taşın altına elimizi koyalım dedik. AsTurizm olarak askerlerimizi Zonguldak'tan Ankara'ya ücretsiz taşıyacağız. 34 askerimizi sosyal mesafe konumunu dikkate alarak üç araç kaldıracağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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